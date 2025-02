POL-HRO: Totalentwendung zweier Fahrzeuge - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen nachdem in Roggentin und Rostock Fahrzeuge entwendet wurden und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am 11.02.2025 in Roggentin, im Landkreis Rostock, in der Zeit zwischen 04:45 Uhr und 05:50 Uhr ein Mitsubishi L200 von einem Firmengelände in der Straße Ahornring gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem Geländewagen mit offener Ladefläche. Wie genau die Tatverdächtigen dabei vorgingen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 47.000 Euro. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Ein weiterer Diebstahl ereignete sich nur wenige Tage davor in der Hansestadt Rostock. Hier wurde in der Zeit zwischen dem 7. Februar 2025, 17:00 Uhr, und dem 10. Februar 2025, 19:00 Uhr, ein Wohnmobil der Marke FCA Italy entwendet. Das weiße Fahrzeug, das in der Straße "An der Herrenwiese" abgestellt war, hat einen geschätzten Wert von rund 40.000 Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock, dem Polizeirevier in Sanitz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können auch über die Onnlinewache abgegeben werden.



