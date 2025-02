POL-NB: Nachmeldung: Polizei warnt weiterhin vor vermehrten Schockanrufen

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Wie bereits berichtet, meldeten am gestrigen Dienstag (11.02.2025) Anwohnerinnen aus Eggesin und Torgelow sogenannte Schockanrufe. Siehe dazu die Pressemeldung vom 12.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5969463



Im Kreis Vorpommern-Greifswald kommt es offensichtlich zurzeit vermehrt zu dieser Betrugsmasche, weshalb nochmals ausdrücklich davor gewarnt wird, sich auf diese Gespräche einzulassen. Derzeit sind der Polizei Vorfälle aus Penkun, Anklam, Torgelow und Ferdinandshof bekannt. Die erfundenen Szenarien ähneln sich. Zu finanziellen Schäden kam es bisher bei keinem der Betroffenen.



Wir weisen nochmals explizit darauf hin, dass die Polizei niemals solche Anrufe tätigt, in denen es um Auskünfte zu Ihrer finanziellen Situation oder um die Aushändigung von Wertgegenständen und Geld geht.



Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-beratung.de .



