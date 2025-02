POL-HRO: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 10.02.2025, 16:30 Uhr, bis zum 11.02.2025, 07:00 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Goethestraße eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Büroräume und entwendeten unter anderem Geld.



Mitarbeiter der Firma stellten den Einbruch am Morgen des 11. Februar fest und informierten umgehend die Polizei. Der entstandene Stehlschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock kam vor Ort zum Einsatz und führte eine umfassende Spurensicherung durch. Die gesicherten Spuren werden nun kriminaltechnisch ausgewertet, um Hinweise auf die mutmaßlichen Täter zu gewinnen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Goethestraße 22 bemerkt haben, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916- 1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden.



