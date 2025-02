POL-NB: Polizei warnt vor Schockanrufen

Torgelow/Eggesin (ots) -



Am gestrigen Dienstag, den 11.02.2025, meldete eine 68-Jährige Frau aus Eggesin einen versuchten Betrug. Sie nahm den Anruf einer anonymen Nummer entgegen und die weibliche Anruferin teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte. Zur Freilassung würden nun 65.000 Euro benötigt werden. Da die Anruferin bei ihr nicht weiterkam, legte sie schließlich auf. Es kam zu keinem finanziellen Schaden.



Am selben Tag kam es zu einem ähnlichen Anruf mit anschließender Anzeige in Torgelow. Eine 60-Jährige Anwohnerin wurde am Telefon von einer unbekannten Person ebenfalls eine Schocknachricht überbracht. Ihre Tochter habe angeblich einen Autounfall mit einer verstorbenen Person verursacht und nun müsse eine Kaution in der Höhe von 69.000 Euro gezahlt werden. Die 60-Jährige teilte der anrufenden Person mit, dass sie nicht vermögend sei, woraufhin das Gespräch beendet wurde. Ein finanzieller Schaden entstand ebenfalls nicht.



In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Betruges nach § 263 StGB aufgenommen.



Die Polizei rät dazu, sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzten zu lassen und im Zweifelsfall einfach aufzulegen. Durch die Schocknachrichten wollen die Anrufer ihre Opfer gezielt zu unüberlegten, schnellen Handlungen bringen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Angehörigen unter der üblichen Nummer oder die Polizei unter der 110. Am Telefon sollten Sie außerdem niemals über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen und Wertgegenstände nie an Unbekannte übergeben!



Unbedingt zu wissen ist: Die Behandlung eines Unfallopfers ist nicht von einer vorherigen Geldzahlung abhängig und die Polizei bittet Sie nie um Geldbeträge.



Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-beratung.de .



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell