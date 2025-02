POL-NB: Brand eines Carports Neustrelitz Zierke

Neustrelitz (ots) -



Am 11.02.2025, um 21:16 Uhr, wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte darüber informiert,

dass es in der Ortschaft Neustrelitz, Ortsteil Zierke zu einem Brand

eines Carports gekommen ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der

Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz bestätigte sich

der der Sachverhalt. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines

technischen Defekts einer elektrischen Leitung innerhalb des Carports

zu einer Feuerentwicklung. Infolge dessen geriet das Carport in

Brand. Das Feuer breitete sich daraufhin auf Teile das

danebenliegende Wohnhaus aus. Zudem wurde ein PKW, AUDI A6 ebenfalls

durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Brand wurde durch 30

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz gelöscht. Verletzt

wurde durch den Brand des Carports niemand. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Anrufern,

die schnell und besonnen reagiert und den Brand gemeldet haben! Dank

der schnellen Meldung konnte die Feuerwehr eine größere Ausweitung

des Brandes verhindern.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell