POL-HRO: Vollsperrung A20 nach Unfall mit Leichtverletztem

Rostock (ots) -



Am 11.02.25 ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der BAB 20, zwischen

dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Zurow, ein

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam der allein im Fahrzeug sitzende 58-Jährige

Fahrer eines Mercedes Vito nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurden durch

den Alleinunfall keine weiteren Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft

gezogen. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die A20

in Fahrtrichtung Rostock für eine Stunde voll gesperrt. Es entstand

Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.



