POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am 11. Februar 2025 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der L28

zwischen Friedland und Sandhagen ein Verkehrsunfall zwischen einem

PKW und einem Motorrad mit Personenschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 62-jährige Fahrer eines

Toyota Yaris die L282 aus Lübbersdorf kommend in Fahrtrichtung

Friedland. Als er an der Einmündung zur L28 ankam, beabsichtigte er

nach links in Richtung Friedland abzubiegen. Hierbei bemerkte er ein

von links kommendes Motorrad welches in Richtung Sandhagen fuhr. Der

Fahrer des Toyota unterschätzte den Abstand zum ankommenden Motorrad

und bog in Richtung Friedland ab und missachtete somit die Vorfahrt

des Motorradfahrers.

Dem 19-jährigen Fahrer einer Kawasaki Z500 war es nicht mehr möglich

rechtzeitig abzubremsen, sodass dieser mit der linken Seite des

Toyota kollidierte.

Der Fahrer des Toyota und seine 55-jährige Beifahrerin blieben

unverletzt. Der Fahrer der Kawasaki wurde durch den Unfall

leichtverletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt und einen

Rettungswagen der Rettungswache Friedland erstversorgt. Zur weiteren

Begutachtung wurde er in das Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. An

den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000

Euro.

Durch die Einsatzmaßnahmen und Bergungsarbeiten kam es zu keinen

Einschränkungen des fließenden Verkehrs. Alle Beteiligten besitzen

die deutsche Staatsbürgerschaft.



