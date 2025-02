POL-NB: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen und sechs verletzten Personen

Anklam (ots) -



Am 11. Februar 2025 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B109

zwischen Anklam und Neu Kosenow, in Höhe Dammmühl, ein Verkehrsunfall

mit vier beteiligten Fahrzeugen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer eines

Ford Transit die B109 aus Richtung Neu Kosenow kommend in

Fahrtrichtung Anklam. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Arona

sowie einem dahinterfahrenden Hyundai Tucson. Im weiteren Verlauf kam

es zudem zur Kollision des Seat mit einem, hinter dem Ford Transit

fahrenden, VW Passat. Sechs Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall

leicht verletzt.



Alle sechs verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen

Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die B109 musste für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen

zeitweise vollständig gesperrt werden. Alle Beteiligten Personen

besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



