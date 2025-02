POL-HRO: Mülltonnenbrand in Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Unbekannte Täter sollen am Montagabend in Boizenburg mehrere Mülltonnen angezündet haben. Nach Angaben eines Zeugen haben gegen 19:40 Uhr mehrere Personen mit E-Scootern und einem Fahrrad in der Nähe der Mülltonnen in der Straße "Weg der Jugend" gestanden. Als die mit Altpapier und Pappe gefüllten Mülltonen anfingen zu brennen, entfernten sich die Personen vom Brandort. Insgesamt wurden vier Mülltonnen durch das Feuer beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen die unbekannten Täter. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 60601) entgegen.



