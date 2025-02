POL-HRO: Aktueller Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in Grieben

Grieben (ots) -



Gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei durch die integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass es zu einem Brand eines Wohnhauses in Grieben gekommen sein soll.



Aus bislang ungeklärter Ursache brannte das Reetdach des Wohnhauses in voller Ausdehnung.

Die eingesetzten Polizeikräfte sowie Feuerwehren aus Schönberg, Dassow, Menzendorf und Grieben sind derzeit mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig an.



Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand keine Personen verletzt.



