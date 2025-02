POL-HRO: Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion - Zeugen aus der Silvesternacht gesucht

Teterow (ots) -



In der Nacht zum 1. Januar dieses Jahres kam es gegen 00:26 Uhr in der Gasstraße, Höhe Nummer 5, in Teterow zu einer Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Wie durch das Polizeipräsidium Rostock mitgeteilt, wurden durch einen bislang unbekannten Täter Feuerwerkskörper in Richtung einer anderen Person geschossen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5940603). Die Feuerwerkskörper landeten in einen mit weiterem Feuerwerk beladenen Einkaufskorb. Es kam zu einer unkontrollierten Explosion, wodurch ein 20-Jähriger schwer an Händen und Gesicht verletzt wurde.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Da der Täter bisher noch nicht bekannt gemacht werden konnte, bittet die Polizei nun Zeugen um Mithilfe.



Personen, die Angaben zum Tathergang und/oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



