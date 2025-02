POL-HRO: 45.000 Euro Schaden und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Parkplatzunfall

Schwerin (ots) -



Am Montagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Schweriner Krankenhauses ein Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt 45.000 Euro. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW Passats beschädigte beim Ausparken gegen 15:50 Uhr vier geparkte Fahrzeuge.



Drei der insgesamt fünf betroffenen Fahrzeuge sind aufgrund der erheblichen Schäden nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst gegen einen VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge, einen Mercedes und einen Ford Mondeo, geschoben. Beim anschließenden Zurücksetzen beschädigte der 79-Jährige einen weiteren Mercedes.



Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der deutsche Mann nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und ordnete eine Blutprobenentnahme an, um eine mögliche medikamentöse Beeinflussung zu überprüfen.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.



