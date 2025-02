LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am 18.09.2016, gegen 02:24 Uhr, erschoss Manolis KARATZAIDIS in einem Bistro in Heidenheim in Folge innerfamiliärer Streitigkeiten seinen Schwager mit vier gezielten Schüssen aus einer umgebauten Schreckschusspistole. Der Tatverdächtige KARATZAIDIS flüchtete kurz darauf mit seinem Auto vom Tatort. Videoaufnahmen belegen, dass sich der Gesuchte im Zeitraum zwischen 02:33 und 02:37 Uhr an der ARAL-Tankstelle in der Daimlerstraße in Herbrechtingen mit dem Fluchtfahrzeug aufhielt. Um 05:38 Uhr ist letztmalig eine Einbuchung des Handys des Tatverdächtigen an einer Autobahnanschlussstelle belegt, wo Stunden später das Fluchtfahrzeug auf einem Feldweg gefunden wurde. Seitdem verliert sich seine Spur.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung50