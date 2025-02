LKA-MV: Cyberangriff auf die LUP-Klinik Ludwigslust

Rampe (ots) -



Die Polizei wurde am Morgen des 10.02.2025 durch den Betreiber der LUP-Kliniken Ludwiglust über einen stattgefunden Cyberangriff zum Nachteil der Klinik informiert. Die Ermittlungen zu einem Verstoß nach §§ 303b (Computersabotage) und § 202a (Ausspähen von Daten) hat das Landeskriminalamt MV übernommen. Spezialisten aus dem Arbeitsbereich Cybercrime sind vor Ort und sichern digitale Spuren. Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die weitere Sachleitungsbefugnis hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Rostock inne.



Im laufenden Jahr 2025 ist dies der vierte ähnlich gelagerte Fall von Computersabotage/Ausspähen von Daten in MV.



Weitere Informationen wurden bereits durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim auf dessen Webseite herausgegeben.



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Niels Borgmann

-Kriminalhauptkommissar-

Telefon: 03866 64 8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell