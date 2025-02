POL-HRO: Polizei prüfte verdächtige Personen in Sternberg

Sternberg (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis überprüften die Polizei in Sternberg am Sonntagnachmittag zwei verdächtige Personen in der Sternberger Innenstadt. Dabei konnten keine Hinweise auf strafbare Handlungen festgestellt werden. Eine Gefahr für die Bürger bestand nicht.



Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugen, die unverzüglich die Polizei über den Vorfall informierte. Dadurch konnten zeitnah polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden. Allerdings führte das Verbreiten von unberechtigten Warnnachrichten über soziale Medien zu einer Verunsicherung von Bürger. Daher ergeht die Bitte, mit derartiger Informationssteuerung besonders verantwortungsvoll umzugehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell