POL-HRO: Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich Lichtenhagen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag (07.02.2025) auf Sonnabend (08.02.2025) haben bislang unbekannte Täter im Bereich Lichtenhagen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen.



Wie der Polizei am Sonnabendvormittag von mehreren Geschädigten gemeldet wurde, wurden Hauswände, diverse Gegenstände und sogar Bäume mit Farbe beschmiert. Teilweise wurden auch verfassungsfeindliche Symbole angebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro.



Die Tatorte erstrecken sich über mehrere Straßen im Stadtteil Lichtenhagen, darunter der Elmenhorster Weg, die Stettiner Straße, die Schleswiger Straße und die Dünkirchener Straße. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen.



Die ermittlungsführende Kriminalpolizeiinspektion Rostock bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Aktivitäten in den betroffenen Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei zu melden.



