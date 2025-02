POL-HST: Unfall auf Bundesstraße 105 führt zu Sperrung in den Morgenstunden

Pantelitz (ots) -



Am heutigen Montag, dem 10. Februar 2025 kam es gegen 6:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 48-jährige deutsche Fahrer eines Lkw Volvo die Bundesstraße 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Pantelitz. Er musste auf Grund einer Baustellenampel verkehrsbedingt halten. Der 19-jährige syrische Fahrer eines Lkw Fiat befuhr die Bundesstraße 105 hinter dem Volvo. Augenscheinlich bemerkte der 19-Jährige den verkehrsbedingt haltenden Lkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei streifte der Volvo leicht die links befindliche Leitplanke.



Durch den Zusammenstoß wurden der 19-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer, auch aus Syrien stammend, leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr kam zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz. Es kam zu zeitweisen Sperrungen der Bundesstraße 105.



Gegen den 19-Jährigen Fahrer des Fiats wurden Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verdachts der Nichteinhaltung der Straßenverkehrsordnung aufgenommen.



