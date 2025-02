POL-HRO: Evakuierungsmaßnahmen in Satow aufgrund des Polizeieinsatzes nach Geldautomatensprengung

Satow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es zu einer Sprengung von Geldautomaten in Satow (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5967172).



Aktuell kommt es aufgrund des Einsatzes des Munitionsbergungsdienstes zu Evakuierungsmaßnahmen in Satow im Landkreis Rostock. Hierbei wurde ein Sperrbereich von 100 Meter um die betroffene Geldfiliale in der Fritz-Reuter-Straße festgelegt. Die Polizei bittet alle Personen, die sich innerhalb dieses Bereiches befinden, aus dem Gefahrenbereich zu begeben bzw. sich diesem nicht zu nähern.



Zur Dauer des zeitlichen Bestehens des Sperrbereiches können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Derweil dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

Zur möglichen Beute oder Höhe der entstandenen Schäden können derzeit

keine Angaben gemacht werden.



