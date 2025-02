POL-NB: Betrieb wird für Betrug missbraucht

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Ein Handelsunternehmen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist Opfer von Hackern geworden, die im Namen des regionalen Betriebs falsche Rechnungen verschickten.



Die Firma hatte zunächst echte Rechnungen an Kunden herausgeschickt und um Zahlung gebeten. Kurze Zeit später erhielten die Kunden eine Mail mit dem Hinweis, dass die erste Rechnung falsch gewesen sei, weil sich die Kontodaten und die Rechnungssumme geändert hätten.

Ein Handelspartner - ebenfalls aus dem Landkreis - wurde stutzig und rief einfach direkt bei der Firma an. So kam raus, dass es sich bei der "neuen" Rechnung um Betrug handelte. Die betroffene Firma prüfte sofort ihre Systeme und rief die Polizei.



Kurz bevor das alles auffiel, hatte ein weiterer Kunde aus einem anderen Bundesland auch eine zweite Rechnung bekommen, in der es um angeblich neue Kontodaten und eine neue Rechnungssumme ging. Diese Firma war leider nicht hellhörig geworden und verlor durch die betrügerische Rechnungs-Mail mehrere zehntausend Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs. Die Ermittler erinnern in diesem Zusammenhang beide Seiten - Anbieter und Käufer - daran, wachsam zu sein. Zum einen sollte entsprechende Sicherheits-Software immer auf dem neuesten Stand sein, um Hackern den Zugriff zumindest zu erschweren. Zum anderen sollten Handelspartner hellhörig werden und lieber einmal mehr eine ominöse Forderung oder plötzliche Veränderungen der Zahlungsmodalitäten überprüfen.



Dieses Betrugs-Phänomen wird nach Einschätzung der Ermittler immer häufiger bei kleinen und mittelständischen Firmen für Unruhe sorgen.



Die Polizei möchte mit diesen Informationen allgemein über solche Maschen aufklären und alle Firmen dafür sensibilisieren. Es wird daher keine detaillierteren Informationen über den im aktuellen Fall betroffenen Betrieb geben.



