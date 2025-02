POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Glowe (LK VR) (ots) -



Ein 21-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die L303 aus Richtung Kampe kommend in Richtung Baldereck. In einer Rechtskurve kam der Pkw VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der alleinbeteiligte, schwerverletzte (nicht lebensbedrohlich) Fahrzeugführer musste durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Straße zeitweilig voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden am Pkw und Baum beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



