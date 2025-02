POL-HRO: Sprengung eines Geldautomaten mit beschädigten Gebäude

Satow / LK Rostock (ots) -



Am 10.02.2025 gegen 04:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von der

Sprengung eines Geldautomaten in Satow. Die Hinweisgeber wurden durch

einen lauten Knall geweckt und konnten im Rahmen der weiteren

Beobachtung mitteilen, dass unbekannte Personen mit einem dunklen

Fahrzeug Richtung Radegast flüchteten. Die Feuerwehr befindet sich

zum Löschen im Einsatz. Augenscheinlich wurde das Gebäude durch die

Sprengung stark beschädigt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Zur möglichen Beute oder Höhe der entstandenen Schäden können derzeit

keine Angaben gemacht werden.



