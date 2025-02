POL-NB: Brand in einer Werkstatt in 17153 Gülzow

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.02.2025 gegen 22:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand in einer Werkstatt in der Straße "Hölten Klink" in 17153 Gülzow gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Werkstattgebäude brannte in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gülzow, Sülten, Malchin, Stavenhagen, Pribbenow und Kittendorfdorf begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie befanden sich mit 80 Kameraden und 23 Fahrzeugen am Einsatzort. Es war ihnen aber nicht mehr möglich das Gebäude zu Retten. Die Einsatzkräfte ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen und sorgten zudem für den Schutz der anliegenden Wohngebäude. . Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf schätzungsweise 100.000,- Euro. Personen wurden dabei aber keine Verletzt.

Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers am 10.02.2025 angeregt.



