POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Viktoria Köln

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 09.02.2025, kam es im Rostocker Ostseestadion in der

3. Bundesliga zur Begegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem

FC Viktoria. Ca. 20.000 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion. In

allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen

nennenswerten Zwischenfällen.



Insgesamt befanden sich 106 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Darunter befanden

sich auch Einsatzkräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell