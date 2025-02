POL-NB: Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab und verunglückt Tödlich

Grimmen (ots) -



Am 08.02.2025 stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund gegen 20:30 Uhr auf der L192 einen Verkehrsunfall zwischen Franzburg und Richtenberg fest. Nach ersten Erkenntnissen kam der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda Octavia aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden. Durch die Polizisten und vor Ort befindliche Ersthelfer wurde versucht, die Person zu reanimieren. Dies wurde so lange fortgesetzt bis der Rettungswagen und der Notarzt am Unfallort eintrafen. Dann wurde die Maßnahmen an diese übergeben. Trotz dessen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen.

Zur Klärung der Unfallursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei den Ersthelfern für ihre Zivilcourage.



