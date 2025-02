POL-NB: Versuchter Angriff auf Geldautomaten im Elisenpark - Polizei bittet um Mithilfe!

Greifswald (ots) -



Am 09.02.2025 um etwa 00:13 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten im Elisenpark in Greifswald zu öffnen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und versuchten anschließend den Geldautomaten zu knacken.

Glücklicherweise hielt der Automat stand, so dass nach bisherigen Kenntnisstand kein Bargeld entwendet wurde und lediglich Sachschaden entstanden ist. Die sofort eingesetzten Funkstreifenwagen konnten in der Nahbereichsfahndung bislang keine Tatverdächtigen ausfindig machen.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat auffällige Personen oder auffällige Fahrzeuge um Mitternacht im Bereich des Elisenparks gesehen?

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



