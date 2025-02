POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Wittenburg (ots) -



Am 08.02.2025 gegen 22:20 Uhr kam es in Wittenburg, Hagenower

Chaussee in Richtung Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall. Ersten

Erkenntnissen nach kam der 19-jährige mit seinem PKW vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum sowie einer

Grundstücksumfriedung. Der Fahrer wurde durch den Unfall

leichtverletzt und sein 18-jähriger deutscher Beifahrer schwer

verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der

Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit mehr

als ein Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass in der

weiteren Folge der Führerschein einbehalten wurde. Das Auto war nicht

mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf

15.000 Euro geschätzt.



