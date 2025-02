POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend, 08. Februar 2025, fand eine angemeldete Versammlung in der Rostocker Innenstadt statt.



Gegen 14:00 Uhr fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung der VVN-BdA sowie Rostock nazifrei zunächst auf dem Neuen Markt zusammen. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung bewegte sich die Versammlung bis etwa 16:00 Uhr in Form eines Aufzugs vom Neuen Markt, über die Steinstraße, die August-Bebel-Straße, Am Vögenteich und die Lange Straße wieder zurück zum Neuen Markt. In der Spitze nahmen bis zu 3.000 Personen teil.



Kurz vor dem Ende der Versammlung kam es im Bereich des Neuen Marktes in Richtung Glatter Aal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Beamten konnten dort zwei tatverdächtige Deutsche im Alter von 22 und 24 Jahren feststellen. Gegen die Versammlungsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Geschädigten (17 und 18 Jahre, deutsch) eingeleitet.



Aufgrund polizeilicher Erkenntnisse zu möglichen Störversuchen gegen die angemeldete Versammlung in der Rostocker Innenstadt wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Anleitung zu Straftaten gegen einen 17-jährigen Deutschen aufgenommen. Im Zusammenwirken mit der Bundespolizeiinspektion Rostock wurden zudem im Bereich des Hauptbahnhofs Rostock polizeiliche Maßnahmen gegen acht Personen getroffen, an deren Ende gegen alle Personen Platzverweise ausgesprochen wurden.



Die Polizeiinspektion Rostock sicherte das Versammlungsgeschehen mit insgesamt rund 100 eigenen sowie unterstützenden Polizeikräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV ab.



Die Erstellung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



