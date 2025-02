POL-NB: Dieseldiebe verursachen Bodenverunreinigung in Loitz

Greifswald (ots) -



In der Nacht von Freitag (07.02.2025) zu Samstag (08.02.2025) haben bislang Unbekannte mehrere LKWs in einem Gewerbegebiet in Loitz aufgebrochen und etliche hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dabei auch eine Schlauchleitung beschädigt, sodass etwa 250 Liter Öl ins Erdreich sickerten. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Loitz und Düvier waren ebenfalls vor Ort und haben zusammen mit Vertretern des zuständigen Umweltamtes Maßnahmen zur Beseitigung der Verschmutzung ergriffen. Diese dauern gegenwärtig an. Mit derzeitigem Stand wird der Sachschaden auf 3.250 Euro geschätzt. Aufgrund der Verschmutzung des Erdreichs dürfte dieser jedoch deutlich höher ausfallen.



Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls und Bodenverunreinigung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



