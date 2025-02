POL-HRO: Carport-Brand in Rostock/Nienhagen

Rostock (ots) -



Am 08.02.2025 kam es gegen 04:21 Uhr zu einem Carport-Brand in

Rostock/Nienhagen, Hinrichshäger Straße. Bei Eintreffen der

Berufsfeuerwehr Rostock sowie der Polizei brannte das Carport sowie

die unter dem Carport abgestellten zwei PKWs vollständig aus. Durch

die starke Hitzeentwicklung wurde die Fassade des angrenzenden Hauses

beschädigt. Bewohner des Hauses befanden sich nicht im Gebäude. Zur

Brandbekämpfung waren 27 Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock im

Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf 100.000 EUR geschätzt. Zur

Ermittlung der Brandursache wird der Brandursachenermittler im Laufe

des Tages zum Einsatz kommen. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



