POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in eine Eigentumswohnung in Feldberg

Am Freitag, den 08.02.2025, gegen 21:10 Uhr wurde der Polizei Neustrelitz ein Einbruchsdiebstahl beim Waldhotel und Restaurant "Stieglitzenkrug" in Feldberg mitgeteilt. Nach bisherigen Kenntnisstand verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, dem 05.02.2025, 20:00 Uhr bis zum Donnerstag, dem 06.02.2025, 08:00 Uhr unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Eigentumswohnung, die sich direkt über dem Waldhotel "Stieglitzenkrug" in Feldberg befindet. Aus der Eigentumswohnung wurde ein Tresor entwendet, der überwiegend mit Bargeld und Schmuck gefüllt war. Der gesamte Stehlschaden wird derzeit auf mehrere 10.000,-EUR beziffert.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Für die anstehenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 258 224, jedes andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



