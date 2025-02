POL-NB: Betrunkener Autofahrer dank Bürgerhinweis gestellt

Demmin (ots) -



Am 07.02.2025, um 17:49 Uhr, meldete ein aufmerksamer Autofahrer einen auffällig fahrenden PKW Opel Astra, welcher ihm zunächst die Vorfahrt genommen habe und nun in Schlangenlinien von Demmin nach Loitz fährt. Sofort wurden aus dem Polizeihauptrevier Demmin zwei Funkwagen entsandt, welchen den besagten PKW verfolgten und schließlich auf der B194 Höhe der Ortsumgehung Loitz feststellen konnten. Zunächst ignorierte der Fahrzeugführer sämtliche Anhaltesignale. Nach kurzer Verfolgung konnte der PKW am Ende der Umgehungsstraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 60-jährigen deutschen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Im Anschluss wurden der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus Demmin durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang möchte sich die Polizei aufrichtig für die Meldung des Bürgers bedanken.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell