POL-HRO: Versuchter Totschlag in Rostock: Polizei sucht weitere Zeugen

Im Fall des versuchten Totschlags gestern Mittag in der Nördlichen Altstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5965792) werden weiterhin intensive Ermittlungen durch die Rostocker Kriminalpolizeiinspektion geführt. Seit gestern konnten bereits zahlreiche Zeugen vernommen werden. Neben der bisherigen Beschreibung des Tatverdächtigen - männlich, 1,75 Meter groß, korpulent, 40 bis 50 Jahre alt - kann die Kleidung des Mannes weiter ergänzt werden. So soll er neben einer dunklen wattierten Jacke, blauen Jeans, Schlauchschal und Mütze oder Kaputze auch schwarze Handschuhe getragen haben.



Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass der Angriff gezielt der 36 Jahre alten Frau aus Syrien galt. Die Frau erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Nach einer Not-Operation befindet sich das Opfer in einem stabilen Zustand und konnte bereits vernommen werden. Einzelheiten hierzu können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden. Auch zum Tatmittel können keine weiteren Angaben gemacht werden.



Sollte es weitere Personen geben, die Hinweise zum Täter oder Angaben zur Tat machen können, werden diese gebeten, sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu melden.



