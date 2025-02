POL-HRO: Falscher Polizist und falscher Handwerker bestehlen 90-Jährige

Wismar (ots) -



Am heutigen Tag wurde eine 90-jährige Seniorin im Wismarer Stadtteil Wendorf Opfer von Trickdieben.



Gegen Mittag klingelte ein vermeintlicher Handwerker bei der Frau und verschaffte sich unter dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu wollen, Zutritt zur Wohnung. Nur kurze Zeit später kam ein weiterer Mann hinzu. Dieser wiederum gab sich als Kriminalpolizist aus und fragte, ob der Handwerker von der Seniorin Geld verlangt hätte. Nachdem sie dieses verneinte, jedoch den Aufbewahrungsort ihres Bargeldes zeigte, nahm der falsche Polizist das Geld an sich. Beide Männer flüchteten gemeinsam mit einem PKW.



Die Seniorin konnte die beiden Männer lediglich als groß und kräftig sowie dunkel gekleidet beschreiben.



Die dreiste Tat hat die Seniorin derart mitgenommen, dass sie anschließend durch Rettungskräfte medizinisch betreut werden musste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen die beiden Männer im Bereich der Mozartstraße aufgefallen sind, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 zu melden.



Anlässlich dieser Tat warnt die Polizei Wismar:

Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell