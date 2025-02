POL-ANK: Korrekturmeldung - Brand einer Tischlerei in Hollendorf (Karrin)

Anklam (ots) -



Wie heute Morgen berichtet, kam es zu einem Brand einer Tischlerei. Hier der Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5966204



In der Erstmeldung wurde Hollendorf als Brandort benannt. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um den Nachbarort. Bei dem Brandort handelt es sich um Karrin.



Ferner ist bekannt, dass sich zwischenzeitlich mindestens 69 Kameraden der umliegenden Feuerwehren im Einsatz befanden.

Die Löscharbeiten dauern nach wie vor an.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar, sodass am morgigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen wird.



Mit jetzigem Kenntnisstand befinden sich zwei Personen aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in ärztlicher Behandlung. Eine weitere Person will sich eigenständig in Behandlung begeben.



Die Schadenshöhe wird aktuell auf eine Summe im hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.



