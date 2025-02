POL-HRO: Spontane Ansammlung in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Am frühen Abend des 06.02.2025 kam es in der Rostocker Innenstadt zu

einer spontanen Ansammlung von insgesamt etwa 65 jungen Männern

zwischen ca. 20 und 40 Jahren, die sich zu Fuß durch die Rostocker

Innenstadt bewegten.



Die Rostocker Polizei erhielt durch einen Zeugen Kenntnis darüber,

dass sich die Gruppe in den sozialen Medien dazu verabredet hatte,

als Reaktion auf das versuchte Tötungsdelikt am 06.02.2025 in

Rostock, in der Stadt Präsenz zu zeigen.



Die Personengruppe sammelte sich zunächst am Parkplatz am Speicher

und bewegte sich ohne Meinungskundgabe über die Kröpeliner Straße in

Richtung Doberaner Platz und von dort aus zurück zum Parkplatz am

Speicher. Hier löste sich die Ansammlung selbstständig wieder auf.



Die Ansammlung verlief friedlich und störungsfrei.



Während der Ansammlung kam es zu keinerlei Einschränkungen des

Straßenverkehrs oder des ÖPNV.



Zur Absicherung der Ansammlung kamen mehrere Funkstreifenwagen der

Polizeiinspektion Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes

M-V zum Einsatz.





