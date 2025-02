POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz in der Innenstadt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen zu dem versuchten Totschlag heute Mittag in der Rostocker nördlichen Altstadt übernommen (siehePressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5965588 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5965682).



Die polizeilichen Maßnahmen dauern an, unter anderem die Suche nach dem bisher unbekannten Täter und dem Tatmittel. Im Laufe des Nachmittags und Abends sind daher weiterhin verstärkt Polizeikräfte im Bereich des Tatortes zu erwarten.

Durch bisherige Zeugenvernehmungen ergaben sich Hinweise, dass der Täter die 35 Jahre alte Geschädigte gezielt angegriffen hat.



Sollte es weitere Zeugen geben, die die Tat beobachtet oder Hinweise zum Tatverdächtigen haben, werden diese gebeten, sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 49 16 1616 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell