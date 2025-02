POL-HRO: Diebe erlangen Beute im fünfstelligen Bereich - Polizei sucht nach Zeugen

Parchim (ots) -



In der Zeit vom zurückliegenden Montag, dem 03. Februar, bis zum 05. Februar kam es in Dargelütz bei Parchim zu einem Einbruch in eine Lagerhalle.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle eingedrungen sein und Gegenstände im höheren fünfstelligen Bereich entwendet haben. Darunter befanden sich unter anderem mehrere E-Bikes, Elektromotoren sowie diverse Werkzeuge.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Parchim unter der Telefonnummer 03871 600-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell