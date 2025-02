POL-HRO: Ampelanlage nach Verkehrsunfall außer Betrieb

Wismar (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Tag im Kreuzungsbereich Dr.-Leber-Straße/Kanalstraße ist die dortige Ampelanlage derzeit außer Betrieb.



Gegen 14:30 Uhr des gestrigen Mittwochs befuhr der Fahrer eines VW die Hochbrücke in Richtung Stadtmitte. Unmittelbar vor der Kreuzung Dr.-Leber-Straße/Kanalstraße verlor der 24-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst die Gegenspur und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne sowie einem Stromkasten, der die Ampelanlage mit Strom versorgt.



Der 24-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.



Angeforderte Mitarbeiter des städtischen EVB wurden zur Sicherung des Stromkasten hinzugerufen. Seither ist die dortige Ampelanlage außer Betrieb. Verkehrsteilnehmer werden um besondere Vorsicht und Beachtung der Beschilderung, die die Vorfahrt eindeutig regelt, gebeten.



