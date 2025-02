POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



In der Rostocker Innenstadt, Bereich Östliche und Nördliche Altstadt, sind derzeit eine Vielzahl von Polizeikräften im Einsatz. Hintergrund ist der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung, der mutmaßliche Täter ist flüchtig.



Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf Kenntnis über einen Vorfall auf einem Hinterhof Ecke Grubenstraße/Krämerstraße. Eine Zeuge hat beobachtet, wie ein bisher unbekannter Mann eine Frau angegriffen und dabei schwer verletzt haben soll. Danach flüchtete er in Richtung Grubenstraße.



Die Geschädigte wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und befindet sich aktuell in einer Klinik. Über den aktuellen Gesundheitszustand können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich Täter und Opfer gekannt haben.



Die Polizei hat umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und sichert derzeit Spuren am Tatort.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat stehen noch ganz am Anfang und dauern an.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 13:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



