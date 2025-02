POL-HRO: Tötungsdelikt Schwerin: Phantombild zum mutmaßlichen Täter

Schwerin (ots) -



Nachdem es am Dienstag, 4. Februar 2025, im Bereich des Schweriner Schlossparkcenters zu einem Tötungsdelikt gekommen ist (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5964783), konnte die eingerichtete Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin eine Vielzahl von Hinweisen auswerten und mehrere Zeugen vernehmen.



Da die bisherigen Maßnahmen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach dem Tatverdächtigen mithilfe eines Phantombildes gefahndet.



Das Phantombild kann hier abgerufen werden:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=208390&processor=processor.sa.pressemitteilung



Wer Angaben zu der Person oder zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 4800 oder an jede andere Dienststelle zu melden.



Weiterhin bittet die Mordkommission, sämtliche Hinweise, auch in Form von Bild- und Videodateien, über das Hinweisportal hochzuladen. Dieses ist unter folgendem Link zu erreichen: https://mv.hinweisportal.de



