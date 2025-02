POL-NB: Warnung an Geschäfte der Region: Mann mit Falschgeld unterwegs

Waren (ots) -



Aktuell scheint in Waren ein Mann unterwegs zu sein, der mit Falschgeld bezahlt. Ein Geschäft im Altstadtcenter bemerkte einen falschen Fünfziger und rief die Polizei. Der Kunde, der südländisch aussehen soll, hat mit zwei 50-Euro-Scheinen bezahlt. Dadurch ist der eine falsche Schein womöglich nicht gleich aufgefallen.



Es wird vermutet, dass der Mann bewusst agiert hat und eventuell die Masche auch in weiteren Geschäften versucht. Dabei muss es nicht unbedingt immer um Betrugsversuche mit 50-Euro-Noten gehen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass Verkäufer unbedingt Geldscheine entsprechend überprüfen und sofort die Polizei alarmieren im Verdachtsfall.



Manche Fälschungen sind mittlerweile sehr professionell, oftmals fühlen sich falsche Scheine aber etwas anders an und weichen farblich vom Original ab.



