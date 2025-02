POL-HRO: Betrunkene Männer sorgen für zwei Polizeieinsätze im Landkreis Rostock aufgrund von Verkehrsdelikten

Bützow/Lalendorf (ots) -



Am gestrigen Nachmittag erhielt das Polizeirevier in Bützow gegen 15:00 Uhr Kenntnis über eine männliche Person, die auf der L 141 zwischen den Ortschaften Warnow und Zernin auf vorbeifahrende Fahrzeuge einschlagen soll.



Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann in einen angrenzenden Wald, konnte aber kurz darauf von den Polizisten aufgefunden und kontrolliert werden. Bei der betreffenden Person handelte es sich um einen 42-jährigen Deutschen aus der Gemeinde Baumgarten, der zum Tatzeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,37 Promille aufwies.



Offenbar auf der Suche nach einem Anhalter betrat der Mann immer wieder die Fahrbahn und "pöbelte" vorbeifahrende Fahrzeuge an. Einem Fahrzeug soll er zudem eine Glasflasche hinterhergeschmissen haben. Des Weiteren soll er laut Zeugenaussagen einen weiteren PKW zum Stoppen gebracht und im Anschluss mit seiner Faust auf die Motorhaube geschlagen haben.



Der 42-Jährige wurde zum Zwecke der Ausnüchterung und zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in das Zentralgewahrsam nach Rostock verbracht. Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Eine weitere volltrunkene Person stellten Beamte des Polizeireviers Teterow gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Lalendorf fest. Den Polizisten fiel ein männlicher Fahrradfahrer auf, der eine unsichere Fahrweise aufwies und in Schlangenlinien fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 42-jährigen Rumänen schließlich einen Wert von 4,16 Promille. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



