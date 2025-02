POL-HRO: Drei Transporter im Bereich des Landkreises Rostock aufgebrochen- Täter stehlen hochwertiges Werkzeug

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu drei Fällen im Landkreis Rostock, bei denen bislang unbekannte Täter Firmentransporter gewaltsam aufbrachen und dort gelagerte Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendeten.



Die Diebe schlugen dabei in der Schlossallee in Rederank bei Satow, in der Dorfstraße in Klein Grenz bei Bröbberow und am Fliederberg in Ziesendorf zu. Bei allen drei Fällen entstand ein hoher Sachschaden. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun bei allen drei Sachverhalten wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



