POL-NB: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW auf der A 11

BAB 11, Penkun (LK VG) (ots) -



Am 05.02.2025, gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der A11, Richtungsfahrbahn Polen, ein Verkehrsunfall mit einem PKW VW Passat.

Der 24 Jahre alte polnische PKW Fahrer kam mit dem PKW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der Fahrer, sowie seine 25 Jahre alte polnische Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Schwedt verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Bergungsmaßnahmen war die A11 in Fahrtrichtung Polen zweitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.500 EUR.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell