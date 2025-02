POL-NB: Wenn die Polizei zwei Mal klingelt

Malchin (ots) -



Eine Frau ist gestern gegen 04:30 Uhr in Malchin aus dem Schlaf geklingelt worden. Als sie fragte, wer dort sei, antwortete ihr jemand mit "Polizei Malchin". Sie öffnete nicht - vielleicht auch, weil der junge Mann ziemlich angetrunken geklungen haben muss.



Stattdessen rief sie im Revier an und berichtete von dem ungebetenen Weckruf. Die echten Polizisten fuhren zu ihr. Sie trafen draußen auch auf den "falschen Polizisten" - ein 20-Jähriger, der vor Ort 1,6 Promille pustete. Er wurde belehrt und erhielt einen Platzverweis. Den Anweisungen folgte er. Einsatzende.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell