POL-ANK: Nachmeldung - Tiertransport kommt von der Straße ab und verunfallt

Wie heute Morgen berichtet, verunfallte ein 20-jähriger Niederländer mit seinem Tiertransport. Hier der Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5964411



Eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers kann als Unfallursache ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Im Sattelauflieger des Lkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt 28 Bullen. Eines der Tiere ist noch an der Unfallstelle verendet. Nach Einschätzung der Veterinäre am Unfallort müssen die übrigen Tiere notgeschlachtet werden.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 48.000EUR.



Die Sperrung der B 110 dauert seit den Morgenstunden an. Nach aktueller Einschätzung wird die Sperrung, zur Bergung des Fahrzeuges, noch weitere 2 Stunden aufrechterhalten.



