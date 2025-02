POL-HRO: Tötungsdelikt in Schwerin: Polizei richtet Mordkommission ein

Schwerin (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin führt die umfangreichen Ermittlungen zu dem gestrigen Tötungsdelikt am Schweriner Schlossparkcenter fort und hat eine Mordkommission eingerichtet. Bereits gestern wurden unmittelbar nach der Tat ein Fährtenhund im Tatortbereich eingesetzt und Spuren am Tatort gesichert. Im Laufe des heutigen Tages wurden zudem umfangreiche Zeugenvernehmungen durchgeführt.



Die Ermittler der Mordkommission bitten weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Dazu wurde eigens ein Hinweisportal freigeschaltet. Dort können neben Hinweisen auch Fotos und Videos hochgeladen werden. Das Hinweisportal ist unter folgendem Link zu erreichen: https://mv.hinweisportal.de



Zeugen können sich weiterhin an die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51804800 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.



Medienanfragen richten Sie bitte an die zuständige Pressestelle der Staatsanwaltschaft Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell