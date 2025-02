POL-HRO: 24-Jähriger randaliert und greift Mann an

Rostock (ots) -



Am heutigen Mittwoch, den 05.02.2025, löste ein 24-jähriger Deutscher in Rostock mehrere Polizeieinsätze aus.



Zunächst meldete ein Zeuge gegen 08:00 Uhr einen Randalierer in der Schleswiger Straße in Lichtenhagen. Dieser soll nach Aussagen des Mitteilers unter anderem Fahrräder umgeworfen, mit Gegenständen auf Fenster geworfen und Personen bedroht haben. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit.



Kurz darauf gingen erneut Notrufe bei der Polizei ein, die von einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Lütten Klein berichteten. Die Beschreibung des Angreifers glich der des zuvor gesuchten Randalierers.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 24-jährige deutsche Staatsbürger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, einen 42-jährigen Deutschen an der Warnowallee/St. Petersburger Straße attackiert haben. Der Geschädigte soll dabei durch den Mann geschlagen und getreten worden sein. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.



Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen konnten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe feststellen. Aufgrund seines Zustandes wurde der Tatverdächtige einer Klinik zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf übernommen.



