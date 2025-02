POL-HRO: Drei Brände in der vergangenen Nacht in Güstrow- Polizei fasst zwei Tatverdächtige (15,18) nach Zeugenhinweis

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es in Güstrow erneut zu Bränden von Mülltonnen und Altkleidercontainern, wobei an einem Brandort dank Hinweisen von Zeugen zwei tatverdächtige Jugendliche (dt, 15,18) festgestellt werden konnten.



Der erste Brand ereignete sich am gestrigen Abend gegen 21:20 Uhr in Bockhorst. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer in einer Altpapiertonne und meldete dies dem 65 jährigen Besitzer. Der wiederum konnte das Feuer seiner Tonne selbst löschen.



Gegen 00:30 Uhr bemerkten Polizisten des Polizeihauptreviers Güstrow während ihrer Streifenfahrt, dass zwei Altkleidercontainer auf dem Parkplatz "Am Berge"/"Mühlenplatz" Feuer gefangen hatten. Die kurz drauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr aus Güstrow konnte die Container öffnen und die Brände löschen.



Ein weiterer Brand wurde durch Zeugen gegen 01:20 Uhr an der Hageböcker Mauer gemeldet. In diesem Fall konnte durch Zeugen eine vierköpfige Personengruppe (im Alter von 15 bis 18 Jahren) beobachtet werden, von denen zwei männliche Jugendliche eine Papiermülltonne angezündet hätten, die an einer Hausfassade abgestellt war. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flohen sie zunächst. Da die Mülltonne durch den Zeugen von der Hausfassade umgehend weggezogen wurde, kam es lediglich zum Schaden an der Tonne selbst. Die flüchtige Personengruppe konnte in unmittelbarer Nähe durch die eingesetzten Polizisten festgestellt werden. Bei drei der Jugendlichen konnte die Polizei zudem Feuerzeuge auffinden.



Inwiefern die Personen auch verantwortlich für die anderen Brände sind, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Güstrow. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden minderjährigen Jugendlichen, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell