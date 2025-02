Polizei fahndet nach unbekannter Diebin

Details anzeigen Tatverdächtige Tatverdächtige

Bereits am 07. August des vergangenen Jahres kam es in einem Discounter in Wismar zum Diebstahl einer Geldbörse. Im Anschluss holte die vermeintliche Tatverdächtige unberechtigt Geld vom Konto des Opfers ab.

Trotz intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Unbekannte bislang nicht identifiziert werden.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Amtsgerichtes Schwerin wurde die Veröffentlichung einer Abbildung der Person für die Dauer von drei Monaten angeordnet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.